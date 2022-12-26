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لبنان

وزارة الخارجية والمغتربين تعزي بضحايا حادث انفجار جنوب أفريقيا

Lebanon 24
26-12-2022 | 09:35
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صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية البيان التالي: 
 
تتقدم وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بأحر التعازي لحكومة وشعب جنوب أفريقيا بضحايا حادث الانفجار الأليم الذي وقع في مدينة بوكسبورغ وأدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين.
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وتعرب الوزارة عن تضامنها الكامل مع عائلات الضحايا لتخطي هذه الفاجعة، وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل.
 
وكان قد قتل تسعة أشخاص وأصيب نحو 40 آخرين في انفجار صهريج وقود فى بوكسبورغ على بعد حوالى 40 كيلومترا شرق جوهانسبرغ.
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