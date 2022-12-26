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لبنان
بُشرى من وزير الإتصالات بشأن "الهواتف".. إليكم ما أعلنه
Lebanon 24
26-12-2022
|
12:39
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أعلن مكتب وزير الاتصالات جوني القرم أن الأخير تلقى مُراجعات من مشتركين يحملون خطوطاً خليوية إما ثابتة أو مسبقة الدفع، وقد تم توقيف تشغيل الخط على الشبكة بسبب عدم دفع الرسوم الجمركية للهاتف الخليوي.
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وبحسب مكتب القرم، فإن وزارة الاتصالات أعلنت عن تمديد المهلة أسبوعاً اضافياً بسبب الاعياد، موضحاً أنه "بإمكان حاملي هذه الهواتف إعادة تشغيل خطهم على الشبكة بدءاً من الساعة الثانية بعد منتصف ليل اليوم الاثنين عبر إطفاء الجهاز ومن ثم إعادة تشغيله من جديد على ان يدفع بعدها أصحابها الرسوم الجمركية".
ودعا
مكتب وزير الاتصالات حاملي الهواتف المخالفة الى دفع المستحقات المتوجبة عبر شركة "ليبان بوست"، مشيراً إلى أن "هذا النظام يكافح التهريب ويحفظ في الوقت نفسه حقوق الخزينة التي كان يفوتها الكثير من الأموال".
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