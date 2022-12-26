ما جديد الإصابات بكورونا وكوليرا في لبنان؟

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أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات الكوليرا في لبنان تسجيل "إصابتين جديدتين رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 688، فيما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي للوفيات 23".وفي تقرير عن كورونا، أعلنت "الصحة" تسجيل "67 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1222224، كما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة".