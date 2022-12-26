Advertisement

لبنان

غداً.. هكذا سيُصبح سعر البنزين بعد ارتفاع الدولار

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
26-12-2022 | 13:31
A-
A+
Doc-P-1023453-638076838380870021.jpeg
Doc-P-1023453-638076838380870021.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذّر ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا من الإرتفاع الكبير وغير المُنضبط لسعر الدولار في السّوق الموازية، معتبراً أنّ هذا الأمر بات يهدد مختلف القطاعات الانتاجية، لاسيما قطاع المحروقات.
Advertisement
 
وفي اتصالٍ مع "لبنان24"، كشف أبو شقرا أنَّ "سعر البنزين سيشهدُ يوم غدٍ ارتفاع إضافي يتجاوز الـ20 ألف ليرة"، موضحاً أن "سعر الدولار بات يضغط بشكل كبير على الموزعين والمحطات".
 
وقال: "نطالب الدولة بكافة أجهزتها الاستنفار للجم ارتفاع سعر الدولار، فالأمور لم تُعد تحتمل خصوصاً أن المواطن بات يواجه الغلاء الفاحش".
 
وختم: "يجب اتخاذ المبادرات الإنقاذية قبل الإنفجار الاجتماعي، وإلا فإن الأمور ستذهب نحو الأسوأ".
 
يُشار إلى أنّ سعر البنزين بعد الارتفاع المرتقب غداً قد يتجاوز الـ780 ألف ليرة لبنانية.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2022-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:10 | 2022-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2022-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2022-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:26 | 2022-12-26
16:59 | 2022-12-26
16:51 | 2022-12-26
16:24 | 2022-12-26
16:07 | 2022-12-26
15:44 | 2022-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website