غداً.. هكذا سيُصبح سعر البنزين بعد ارتفاع الدولار

حذّر ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا من الإرتفاع الكبير وغير المُنضبط لسعر الدولار في السّوق الموازية، معتبراً أنّ هذا الأمر بات يهدد مختلف القطاعات الانتاجية، لاسيما قطاع المحروقات.

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وفي اتصالٍ مع "لبنان24"، كشف أبو شقرا أنَّ "سعر البنزين سيشهدُ يوم غدٍ ارتفاع إضافي يتجاوز الـ20 ألف ليرة"، موضحاً أن "سعر الدولار بات يضغط بشكل كبير على الموزعين والمحطات".

وقال: "نطالب الدولة بكافة أجهزتها الاستنفار للجم ارتفاع سعر الدولار، فالأمور لم تُعد تحتمل خصوصاً أن المواطن بات يواجه الغلاء الفاحش".

وختم: "يجب اتخاذ المبادرات الإنقاذية قبل الإنفجار الاجتماعي، وإلا فإن الأمور ستذهب نحو الأسوأ".

يُشار إلى أنّ سعر البنزين بعد الارتفاع المرتقب غداً قد يتجاوز الـ780 ألف ليرة لبنانية.