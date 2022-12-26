لقاءٌ بين نائب و "مُحافظ".. والملف الرئاسي على الطاولة!

علِمَ "لبنان24" أنّ لقاء عُقد بين النائب هادي حبيش ومحافظ الشمال رمزي نُهرا، وذلك بدعوة ورعاية من المحامي جورج خوري.



Advertisement وبحسب المعلومات، فإنّ هذا اللقاء تخلله بحثٌ في الملف الرئاسي بين نهرا وحبيش، والوضع السياسي الرّاهن في البلاد. وبحسب المعلومات، فإنّ هذا اللقاء تخلله بحثٌ في الملف الرئاسي بين نهرا وحبيش، والوضع السياسي الرّاهن في البلاد.