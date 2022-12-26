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لبنان
لقاءٌ بين نائب و "مُحافظ".. والملف الرئاسي على الطاولة!
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
26-12-2022
|
13:51
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علِمَ "لبنان24" أنّ لقاء عُقد بين النائب هادي حبيش ومحافظ الشمال رمزي نُهرا، وذلك بدعوة ورعاية من المحامي جورج خوري.
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وبحسب المعلومات، فإنّ هذا اللقاء تخلله بحثٌ في الملف الرئاسي بين نهرا وحبيش، والوضع السياسي الرّاهن في البلاد.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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