إرتفاع جنوني... سعر صرف الدولار يلامس الـ48 ألف ليرة لبنانية!

سجّل سعر صرف الدولار في السّوق الموازية مساء اليوم الإثنين، ما بين 47700 و47800 ليرة لبنانية للدولار الواحد.





وكان قد تراوح سعر الصرف عصراً ما بين 47200 و47300 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

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