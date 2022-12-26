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لبنان

جديد تحقيقات حادثة العاقبية.. هذه آخر المعطيات (فيديو)

Lebanon 24
26-12-2022 | 14:20
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كشفت قناة الـ"LBCI" في تقرير لها، اليوم الإثنين، أنّ "التحقيقات بحادثة العاقبية لم تنته، لكنها وصلت إلى مرحلة متقدّمة".
 
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وأشار التقرير إلى أنّ "التحقيقات التي تجريها مخابرات الجيش تحت اشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي توصلت الى خلاصتين: الاولى أن الرصاصة التي خرقت الجندي أتت من الخلف، والثانية أن الحادثة ليست كميناً مدبراً وإنما وليدة ساعتها، بعدما أثار تحرك آلية لليونيفيل خارج نطاق عملها وفي ساعة متأخرة من الليل، ريبة الأهالي".
 
 
بدوره، يقول المتحدث باسم "اليونيفيل" أندريا تينينتي للـ"LBCI" أنّ "اليونيفيل ستقدم ما سيتم التوصل إليه لاحقاً في تحقيقاتها بموازاة تحقيقات السلطات اللبنانية والإيرلندية"، ويضيف: "لا مهلة زمنية لختم التحقيقات كون الأولوية هي لتحقيقات صلبة تأخذ بعين الاعتبار كل التفاصيل المهمة حتى تكتسب مصداقية".
 
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