سلام: حملة تشويهٍ تطالنا ولن نوقف الاصلاحات الهيكلية في قطاع التأمين

Advertisement

ردّ وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام في بيان، اليوم الإثنين، على مضمون تقريرٍ تلفزيونيّ يطاله ويتناول أداءه.واعتبر سلام أنّ التقرير الذي تحدث عن دور وزارة الاقتصاد في قطاع التأمين، كان عديم المهنية، وقال: "نتوجّه إلى الجهة الممولة التشويه والتزوير لنؤكد لها جازمين أن كل المال الذي سخرته لبعض الإعلام ولجهات أخرى نعرفها تماما، لن يجعلنا نزيح قيد أنملة عما باشرناه من تصحيح هيكلي في قطاع التأمين لتحصينه بعد الفضائح المخجلة التي وقعت بين أيدينا، وبعد النصب غير المسبوق الذي مارسته شركات في حق المؤمّنين".وأكد سلام أنه سيعقد مؤتمراً صحفياً يوم غدٍ الثلاثاء لوضع الأمور في نصابها ولمكاشفة الرأي العام بالحقيقة كاملة.