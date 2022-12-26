حمية: آليات الأشغال تواصل جرف الثلوج وفرقها تعمل على تنظيف مجاري المياه

أشار وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية إلى أنّ "آليات وجرافات وزارة الأشغال العامة والنقل تواصل جرف الثلوج وفتح الطرقات في جميع المناطق التي تتساقط فيها الثلوج على مدار اليوم".

Advertisement

وأكد حمية أنّ "مراكز جرف الثلوج ستبقى على أهبة الاستعداد عند وصول أي منخفض أو عاصفة ثلجية الى ‎لبنان"، وأضاف: "كما في المناطق الجبلية، كذلك على الساحل، وعلى كافة الطرقات والاوتوسترادات الخاضعة لنطاق صلاحيات وزارة الاشغال العامة والنقل، تقوم الورش التابعة لمتعهدي الوزارة بالعمل المستمر ليلاً ونهاراً بأشغال تعزيل وتنظيف مجاري تصريف مياه الامطار".



