Advertisement

لبنان

حمية: آليات الأشغال تواصل جرف الثلوج وفرقها تعمل على تنظيف مجاري المياه

Lebanon 24
26-12-2022 | 16:24
A-
A+
Doc-P-1023482-638076941426550992.jpg
Doc-P-1023482-638076941426550992.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية إلى أنّ "آليات وجرافات وزارة الأشغال العامة والنقل تواصل جرف الثلوج وفتح الطرقات في جميع المناطق التي تتساقط فيها الثلوج على مدار اليوم".
Advertisement
 
وأكد حمية أنّ "مراكز جرف الثلوج ستبقى على أهبة الاستعداد عند وصول أي منخفض أو عاصفة ثلجية الى ‎لبنان"، وأضاف: "كما في المناطق الجبلية، كذلك على الساحل، وعلى كافة الطرقات والاوتوسترادات الخاضعة لنطاق صلاحيات وزارة الاشغال العامة والنقل، تقوم الورش التابعة لمتعهدي الوزارة بالعمل المستمر ليلاً ونهاراً بأشغال تعزيل وتنظيف مجاري تصريف مياه الامطار".

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2022-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:10 | 2022-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2022-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2022-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:26 | 2022-12-26
16:59 | 2022-12-26
16:51 | 2022-12-26
16:07 | 2022-12-26
15:44 | 2022-12-26
15:13 | 2022-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website