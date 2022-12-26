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لبنان

"كهربائياً" في لبنان.. ماذا سيجري خلال هذا الأسبوع؟

Lebanon 24
26-12-2022 | 16:51
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بثت قناة الـ"LBCI"، اليوم الإثنين، تقريراً تحت عنوان: "حمولة الغاز أويل التي ستساهم في زيادة ساعات التغذية الكهربائية لم يتم إفراغها بعد"، وجاء فيه:
 
في اتصال هاتفي بين وزير الطاقة وليد فياض وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعد الحاكم الوزير بأنه سيعد رسالة الضمانات المتعلقة بسلفة للكهرباء قيمتها 62 مليون دولار فور تلقي كتاب وزارة المال المتعلق بالموافقة على إصدار هكذا رسالة، ويتوقع أن يحصل هذا الأمر يوم الثلاثاء ما سيتيح البدء تباعاً بإفراغ شحنتين من الغاز أويل تبلغان 66 ألف طن في خزانات معملي دير عمار والزهراني".
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