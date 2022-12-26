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لبنان

الرأي الكويتية:"حزب الله"سلّم 3 مشتبه بمشاركتهم في حادثة اليونيفيل

Lebanon 24
26-12-2022 | 23:17
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كشفت صحيفة" الرأي الكويتية"ان حزب الله سلّم الجيش 3 أشخاص مشتبه بهم في حادثة اطلاق النار الذي استهدف آلية لقوة الأمم المتحدة الموقتة أسفر عن مقتل عنصر إيرلندي، من بينهم مطلق النار الأساسي، وأن هؤلاء ليسوا حزبيين بل من المؤيّدين، وأن التحقيقات اقتربت من إكمال بازل ما حصل في العاقبية، وهو ما سيترك ارتياحاً لدى «اليونيفيل» التي لم تمرّ الجريمة بحقها دون محاسبةٍ، ولدى الجيش اللبناني الذي خرج من هذا «الاختبار الحساس» من دون «أضرار» على هيبته وصورته تجاه الداخل والخارج، ناهيك عن ظهور الحزب بمظْهر مَن لا يرغب بالتصعيد ولا يغطّي حدثاً، وإن يكن تم ربْطه به من البعض من باب «التحريض» على القوة الدولية، إلا أنه أكد أن لا علاقة له به وأنه «حادث غير مقصود».
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وكانت قناة "الجديد" كشفت" أن المتهم هو المدعو «م.أ.ع.» (مواليد 1991)، ويعمل في مجال الحدادة، وهو من بلدة عدلون الجنوبية وأنه جرى تسليمه مع سلاح حربي نوع «كلاشنيكوف».
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