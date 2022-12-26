Advertisement

لبنان

منشورات وشعارات... ما الذي يجري أمام منزل غادة عون؟! (صور)

Lebanon 24
26-12-2022 | 23:56
A-
A+
Doc-P-1023524-638077215806756340.jpg
Doc-P-1023524-638077215806756340.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
 
شهدت منطقة الأشرفية، لاسيما الشارع الذي يوجد فيه منزل القاضية غادة عون انتشاراً لمجموعة من المنشورات التي تحمل رسم القاضية عون، مكتوب عليها "ولىّ حكم الشياطين".
Advertisement
 
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
بعد فترة الأعياد... ماذا تُحضّر القاضية غادة عون لستيفاني صليبا؟
lebanon 24
27/12/2022 13:03:58 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن أملاك الممثلة ستيفاني صليبا... هذا ما قرّرته القاضيّة غادة عون
lebanon 24
27/12/2022 13:03:58 Lebanon 24 Lebanon 24
"وزيرة معروفة باستقامتها"... تغريدة جديدة لغادة عون!
lebanon 24
27/12/2022 13:03:58 Lebanon 24 Lebanon 24
غادة عون قد تستدعي مدير جهاز أمنيّ.. من هو؟
lebanon 24
27/12/2022 13:03:58 Lebanon 24 Lebanon 24

غادة عون

الاشرفية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:34 | 2022-12-27
05:00 | 2022-12-27
04:30 | 2022-12-27
06:00 | 2022-12-27
05:53 | 2022-12-27
05:50 | 2022-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website