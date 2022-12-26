منشورات وشعارات... ما الذي يجري أمام منزل غادة عون؟! (صور)

شهدت منطقة الأشرفية، لاسيما الشارع الذي يوجد فيه منزل القاضية غادة عون انتشاراً لمجموعة من المنشورات التي تحمل رسم القاضية عون، مكتوب عليها "ولىّ حكم الشياطين".

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