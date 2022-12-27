ما الغرض من نسخ داتا أمانات السجلات العقارية في كل لبنان؟

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تبين أن شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، وفي سياق التحقيقات التي تقوم بها في ملف المخالفات في الدوائر العقارية، طلبت اذنا بنسخ داتا أمانات السجلات العقارية في كل لبنان.وعللت الطلب باشارة صادرة عن المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامر ليشع المولج التحقيق في هذا الملف.وفي سياق متصل افيد ان التحقيقات في ملف الدوائر العقارية ستستكمل بعد الأعياد، علما انه تم حتى الان توقيف أكثر من 35 موظفاً وسمسار، وأكثر من 11 سمساراً وموظف تُركوا كشهود.وقد احال القاضي ليشع جميع الموقوفين إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، وصدرت بحقهم مذكرات توقيف وجاهية.