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لبنان

عبدالله: دفعة جديدة من الأدوية لمستشفى سبلين الحكومي

Lebanon 24
27-12-2022 | 01:31
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غرد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر": "دفعة جديدة من الأدوية من بلجيكا، قدمها إلى مستشفى سبلين الحكومي، صديق المؤسسة الدكتور باسم فايد، نسيب القاضي أيمن عويدات. الشكر الكبير لهذه المبادرة المتكررة، وكل الامتنان لمن ساعد وسهل المهمة".
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