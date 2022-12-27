Advertisement

لبنان

تحرك باسيل لطرح مبادرته يصطدم بالممانعة واللقاء بنصرالله مستبعد

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
27-12-2022 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1023549-638077275851049956.jpg
Doc-P-1023549-638077275851049956.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل من بكركي يوم الاحد أن "لا كلام الآن ولا عطلة بل سنعمل خلال الاعياد لنحاول ان يكون عندنا موقف متكامل في نهاية اول اسبوع من السنة".
وبحسب المعلومات فإن باسيل يتحضر للقاء رئيس المجلس النيابي نبيه بري  في الايام المقبلة وكذلك سوف يلتقي المعنيين في حزب الله، علما أن أي لقاء لم يحدد له مع السيد حسن نصر الله حتى الساعة، مع ترجيح المصادر ان يلتقي  مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق  الحاج وفيق صفا في مرحلة أولى ليبنى على اللقاء مقتضاه. 
Advertisement
وتقول مصادر مطلعة في "التيار" إن باسيل سيبدأ مطلع العام المقبل طرح المبادرة التي  كانت قد طرحت سابقا على الكتل السياسية في سياق إعادة ترتيب العلاقات مع القوى السياسية  والبحث عن قواسم مشتركة في ما خص مواصفات الرئيس. 
وهنا تقول أوساط سياسية إن حراك باسيل الذي شمل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وسوف يشمل قوى سياسية أخرى في وقت لاحق، مرده أن باسيل  وجد نفسه وحيدا بعد التباين الاخير الذي حصل بينه وبين حزب الله. وفيما قرر جنبلاط وباسيل استكمال الاتصالات، كان بارزا أن باسيل في حراكه يعمل وفق معادلة استبعاد الوزير السابق سليمان فرنجية وقائد الجيش عن الاستحقاق الرئاسي، علما أن فرنجية وباسيل التقيا في الساعات الماضية في جلسة اجتماعية لم يتم التطرق خلالها إلى الملف الرئاسي.
وانطلاقا من تشبث باسيل بموقفه الرافض لفرنجية، رجحت هذه الاوساط ألا يحصل أي لقاء بين السيد نصر الله  وباسيل هذا فضلا عن أن القوى  السياسية الأخرى التي ينوي نائب البترون  التواصل معها لديها حساباتها التي لا تتلاقى مع طموحات الاخير،  وهذا يؤشر إلى أن المبادرة الباسيلية لن تصل الى نتيجة.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:34 | 2022-12-27
05:00 | 2022-12-27
04:30 | 2022-12-27
06:00 | 2022-12-27
05:53 | 2022-12-27
05:50 | 2022-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website