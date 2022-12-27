مزبلة في سينيق بلا معالجة... نائب يكشف "فساد" رفع النفايات

غرد النائب أسامة سعد عبر حسابه على "تويتر": "رفع أكوام النفايات حصريا لمن يدفع. تدفع الجهة الراعية "sponsor" بدل النقل وتعلن عن إنجاز المهمة. تنقل الأكوام "delivery” لتكدس في المزبلة التي أنشئت في سينيق بلا معالجة. يفوتر الطن بمئة دولار لمصلحة ما سمي "معمل نفايات". فساد بيئي ومالي وأخلاقي هَلاَّ نردعه؟".

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