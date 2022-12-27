​خطوة مُرتقبة لمصرف لبنان اليوم.. ما هي؟

كشفت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24" إن هناك إحتمالاً كبيراً نحو مبادرة مصرف لبنان لرفع سعر دولار "صيرفة"، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد انتهاء العطلة الرسمية الإثنين.

وبحسب المصادر، فإنّ سعر الدولار على صيرفة قد يبقى عند حدود الـ31200، لكن هذا الرقم قد يرتفع بكثير وقد يتجاوز الـ34000 ليرة لبنانية، وتضيف: "إن لم يحصل هذا الأمر اليوم، فإنه قد يحصل خلال الأسبوع الجاري، وحجم التداولات يكشفُ هذا الأمر".