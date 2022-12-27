معوض: مستمرون في معركتنا

غرد النائب ميشال معوض عبر حسابه على "تويتر": "بعد 9 أعوام على اغتيال الوزير والصديق محمد شطح، نستذكره رجل دولة سياديا ورؤيويا ومثقّفا في زمن تفكك المؤسسات، ورمزا للاعتدال والحوار والانفتاح في زمن التطرّف. مستمرون في معركتنا لاستعادة السيادة المخطوفة وبناء دولة القانون والعدالة".

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