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لبنان

بعد الجريمة التي اودت بحياة احد الشباب... الجيش ينفذ مداهمات في منطقة تلة العرب

Lebanon 24
27-12-2022 | 03:10
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تنفيذ  مديرية المخابرات ووحدات من الجيش، منذ ساعات الصباح الباكر، مجموعة مداهمات في منطقة تلة العرب، حيث تم توقيف أحد الاشخاص.
 
وتشهد المنطقة حالة من الذعر نتيجة  الجريمة التي وقعت في الأمس وذهب ضحيتها الشاب محمد اللهيب.
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الجيش

تلة العرب

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