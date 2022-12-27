إلقاء قنبلة مولوتوف على مبنى "الجديد".. والقوى الأمنية تتحرك (فيديو)

أعلنت قناة "الجديد" عبر حسابها على وقع تويتر ان عدد من المجهولين أقدموا قرابة الثالثة فجر اليوم على القاء قنبلة مولوتوف على مبنى الجديد في وطى المصيطبة وقد وثقت كاميرات المراقبة الحادث، وقد قام الفاعل باشعال الزجاجة الحارقة ورميها إلا أنها انطفأت قبل اصطدامها بالمبنى. وباشرت القوى الأمنية تحقيقاتها لملاحقة الفاعلين.

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