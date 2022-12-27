إلقاء قنبلة مولوتوف على مبنى "الجديد".. والقوى الأمنية تتحرك (فيديو)

أقدم مجهولون قرابة الثالثة فجر اليوم على القاء قنبلة مولوتوف على مبنى #الجديد في وطى المصيطبة وقد وثقت كاميرات المراقبة الحادث، وقد قام الفاعل باشعال الزجاجة الحارقة ورميها إلا أنها انطفأت قبل اصطدامها بالمبنى. وباشرت القوى الأمنية تحقيقاتها لملاحقة الفاعلين. pic.twitter.com/pfNsPcTCvw
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) December 27, 2022
أقدم مجهولون قرابة الثالثة فجر اليوم على القاء قنبلة مولوتوف على مبنى #الجديد في وطى المصيطبة وقد وثقت كاميرات المراقبة الحادث، وقد قام الفاعل باشعال الزجاجة الحارقة ورميها إلا أنها انطفأت قبل اصطدامها بالمبنى. وباشرت القوى الأمنية تحقيقاتها لملاحقة الفاعلين. pic.twitter.com/pfNsPcTCvw