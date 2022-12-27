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لبنان

اطلالة لنصرالله الجمعة

Lebanon 24
27-12-2022 | 04:06
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يتحدث الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله ‏حول عدد من التطورات السياسية المحلية عند الساعة الثامنة ‏والنصف من مساء الجمعة الواقع فيه 30/12/2022.‏
 
وكان موقع "لبنان 24" قد أشار في وقت سابق الى اطلالة مرتقبة لنصرالله.
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