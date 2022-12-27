اطلالة لنصرالله الجمعة

يتحدث الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله ‏حول عدد من التطورات السياسية المحلية عند الساعة الثامنة ‏والنصف من مساء الجمعة الواقع فيه 30/12/2022.‏

اطلالة مرتقبة لنصرالله. وكان موقع "لبنان 24" قد أشار في وقت سابق الى