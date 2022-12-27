مواقف لافتة لسيدة رُشّحت لحقيبة وزارية

لفتت مواقف سيّدة كسروانيّة بارزة من عائلة عريقة، سبق وطُرِح إسمها لتولّي وزارة التربية ، مرجعيّة روحيّة ، خصوصاً أنّ تغريداتها تتجاوب مع التوجّه الفرنسيّ المستجدّ القائل بـ"ضرورة تغيير القيادات السياسية التي تعرقل الإصلاح"، والإصرار السعودي على ضرورة تطبيق اتفاق الطائف كخطوة أولى وأساسيّة، إضافةً إلى تبنّيها لمطلبَي الحياد واللامركزيّة اللذين تنادي بهما بكركي، مع الإشارة إلى أنّ الناشطة المذكورة تتمتّع بعلاقة مميّزة مع البطريركية المارونية.

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