تحذيرٌ للمواطنين... لا تفتحوا أبوابكم لهؤلاء!

بعد زيادة حوادث السرقة واقتحام المنازل في العديد من المناطق، أطلقت بلديّات في الآونة الأخيرة تحذيرات للمواطنين بعدم إستقبال أو فتح أبواب منازلهم لأشخاص مجهولين يقومون بالإدّعاء أنّهم من جمعيّات خيريّة يجمعون المساعدات في زمن الأعياد، أو يتّخذون صفة جباة مياه أو كهرباء أو عمّال بلديّة، لأنّ هدفهم الإستيلاء على أموال السكّان أو سرقة منازلهم.

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