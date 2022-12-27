Advertisement

لبنان

تحذيرٌ للمواطنين... لا تفتحوا أبوابكم لهؤلاء!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
27-12-2022 | 04:45
A-
A+
Doc-P-1023595-638077371729559158.jpg
Doc-P-1023595-638077371729559158.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد زيادة حوادث  السرقة واقتحام المنازل في العديد من المناطق، أطلقت بلديّات في الآونة الأخيرة تحذيرات للمواطنين بعدم إستقبال أو فتح أبواب منازلهم لأشخاص مجهولين يقومون بالإدّعاء أنّهم من جمعيّات خيريّة يجمعون المساعدات في زمن الأعياد، أو يتّخذون صفة جباة مياه أو كهرباء أو عمّال بلديّة، لأنّ هدفهم الإستيلاء على أموال السكّان أو سرقة منازلهم.
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2022-12-27
09:38 | 2022-12-27
09:32 | 2022-12-27
09:11 | 2022-12-27
09:11 | 2022-12-27
09:07 | 2022-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website