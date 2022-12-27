سعر الدولار ينخفض بقوّة بعد تعميم مصرف لبنان.. هكذا أصبح الآن!

فور إصدار مصرف لبنان تعميمه الجديد، اليوم الثلاثاء، والذي قضى برفع سعر دولار "صيرفة" من 31200 ليرة إلى 38000 لير لبنانية، شهد سعر الدولار في السوق الموازية انخفاضاً كبيراً إذ تراجع من 48000 ليرة إلى 42000 ليرة، أي بمعدل 6000 ليرة في غضون دقائق.

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