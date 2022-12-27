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لبنان

الطقس يستقرّ في هذا الموعد... ماذا عن درجات الحرارة؟

Lebanon 24
27-12-2022 | 04:44
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم إجمالا خلال النهار مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، يتحول مساء الى غائم جزئيا شمالا، ويتشكل الضباب على المرتفعات مساء.
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وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح يوم الخميس حيث يتقلب مرحليا ومن ثم يستقر صباح يوم الجمعة.

معدل درجات الحرارة لشهر كانون الاول في بيروت من 13 الى 21 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، مع رياح ناشطة شمالا، وضباب محلي على المرتفعات مساء.

الأربعاء: قليل الغيوم إجمالا خلال النهار وارتفاع اضافي في درجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، يتحول مساء الى غائم جزئيا شمالا، ويتشكل الضباب على المرتفعات مساء.

الخميس: غائم جزئيا الى غائم أحيانا وانخفاض طفيف في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل واستقرارها على الساحل مع ضباب على المرتفعات واحتمال هطول بعض الأمطار المتفرقة مساء بخاصة في النصف الشمالي من البلاد.

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع تشكل ضباب محلي على المرتفعات مساء.   (الوكالة الوطنية)

المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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