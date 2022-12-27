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لبنان

على الرغم من تراجع سعر صرف الدولار.. لهذه لاسباب ارتفع سعر المحروقات

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-12-2022 | 05:06
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على الرغم من التراجع الكبير في سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم، نتيجة تعميم حاكم مصرف لبنان، الذي قضى برفع سعر الدولار على منصة Sayrafa، الا ان أسعار المحروقات ارتفعت بشكل كبير.
وفي هذا الاطار، أشار رئيس ”نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته“ فريد زينون الى ان جدول الأسعار صدر اليوم وفق سعر صرف الدولار 47750 ليرة لبنانية.
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واذ لفت زينون عبر "لبنان 24" الى ان جدول المحروقات يتم تحضيره في وزارة الطاقة عند الساعة العاشرة الا  ربعاً، الا انه ينتظر حتى الساعة 12 لنشره بعد توقيع الوزير عليه، مشيراً الى انه على الرغم من مطالبتنا اصدار الجدول باكراً او التسعير بالدولار أسوة بالمازوت، بشكل استثنائي، الا انه حتى اليوم لا جواب رسمياً واضحاً.
ودعا زينون وزير الطاقة الى اعطاء الصلاحيات بنشر الجدول، للموظف الذي يعنى بتحضيره، لنشره باكراً منعاً لاي لغط كما حصل اليوم.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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خاص "لبنان 24"

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