يقوم فريق من مراقبي الامم المتحدة بجولة تفقدية للخط الازرق في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، مستقلا مروحية تابعة لقوات "اليونيفيل" والتي تنفذ في هذا الوقت طلعات إستكشافية على علو منخفض إنطلاقا من محور العديسة الغجر والعباسة، وصولا إلى المنحدرات الغربية لجبل الشيخ مقابل بلدة شبعا، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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