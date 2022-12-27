ميقاتي التقى برّي واجتمع مع وزير الدفاع والهيئات الاقتصادية وسفير المغرب

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ظهر اليوم في عين التينة، حيث جرى عرض للأوضاع العامة واخر المستجدات السياسية.



بعد الزيارة، أدلى الرئيس ميقاتي بالتصريح الآتي: "زيارتي اليوم لدولة الرئيس نبيه بري بمناسبة الاعياد، وقد تمنيت له عاماً سعيداً مليئاً بالصحة والعافية والاطمئنان والازدهار لوطننا لبنان. بطبيعة الحال تخلل اللقاء بحث في أمور متعددة تتعلق بتسيير شؤون الدولة، واخذت رأيه بها ونحن على خط واحد ومتابعة دائمة مع دولته".

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اللقاء مع وزير الدفاع

وكان ميقاتي التقى صباح اليوم في السراي الحكومي وزير الدفاع الوطني موريس سليم صباح اليوم في السراي الحكومي، وبحث معه شؤون وزارته وأوضاع الجيش.

الهيئات الإقتصادية

كذلك، إستقبل رئيس الحكومة، في حضور وزير المال يوسف خليل، وفداً من الهيئات الإقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير.

وشارك في اللقاء مدير عام المالية جورج معراوي ومستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس.

وصرح شقير بعد اللقاء: "كان الإجتماع مع دولة الرئيس ووزير المال أكثر من جيد،وكان هناك نوع من التخوف لدى القطاع الخاص والهيئات الاقتصادية، وتمكنا من خلال الاجتماع اليوم من ايجاد الحلول لكل هذه النقاط وخصوصا التخوف لدى الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم بالدولار الأميركي والضريبة المتوجبة عليهم والمفعول الرجعي لها للعام 2023. لقد تم ايجاد الحلول لهذه المسائل،وإن شاء الله سيعلن وزير المال عن هذه الحلول وستصدر بشكل رسمي قريباً".

وعن الحلول وماهيتها، قال: "فليعلن عنها وزير المال. نحن مرتاحون لهذا اللقاء ووجدنا طريقة لا نظلم فيها الدولة ولا موظف القطاع الخاص الذي يتقاضى راتبه بالدولار، ويجب أن نحافظ عليهما،فنحن لا نريد ان تترك الشركات لبنان، ولهذا وجدنا حلا يرضي الجميع، أي صاحب الشركة والعامل والدولة.

سفير المغرب

وإستقبل الرئيس ميقاتي سفير المغرب محمد كرين الذي أعلن بعد اللقاء: "زيارتي أليوم لدولة الرئيس ميقاتي تدخل في إطار التواصل الدائم لتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين لبنان والمغرب وتطويرها للأفضل على كل المستويات. وكانت مناسبة لتقديم التهاني بمناسبة الأعياد المجيدة والسنة الجديدة".

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صورٌ من لقاءات الرئيس ميقاتي اليوم:

اللقاء مع وزير الدفاع:

اللقاء مع الهيئات الاقتصادية:

اللقاء مع سفير المغرب: