مخابرات الجيش أوقفت مطلوباً في باب الحديد

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية من مخابرات الجيش أوقفت في منطقة باب الحديد المدعو "ا.ب" لوجود مذكرات إطلاق نار وترويج مخدرات بحقّه.



وضُبط بحوزته مسدس وكمية من المخدرات، وأُحيل إلى القضاء المختصّ للتحقيق معه.

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