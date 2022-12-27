وزير الاقتصاد عمم أرقام لجنة مراقبة هيئات الضمان للشكاوى والاستفسار

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ذكر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، في بيان، المؤمّنين الراغبين بتقديم شكاوى او الحصول على اي معلومات متعلقة بقطاع التأمين الخاص الاتصال بأرقام لجنة مراقبة هيئات الضمان - مكتب الشكاوى / ICC Care :01999069 - 81999069او مراسلة اللجنة على البريد الالكتروني: Icc-care@insurancecommission.gov.lb