الجميّل: لم يحصل أيّ لقاء بين ميقاتي وباسيل يوم أمس

نفى المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة فارس الجميّل أنّ يكون قد حصل أيّ لقاء بين الرئيس نجيب ميقاتي ورئيس "التيّار الوطنيّ الحرّ" النائب جبران باسيل يوم أمس، و"اللقاء الوحيد حصل منذ 10 أيّام في منزل صديق مشترك".

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