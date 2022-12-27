Advertisement

لبنان

الجميّل: لم يحصل أيّ لقاء بين ميقاتي وباسيل يوم أمس

Lebanon 24
27-12-2022 | 06:03
A-
A+
Doc-P-1023625-638077432167953069.jpg
Doc-P-1023625-638077432167953069.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفى المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة فارس الجميّل أنّ يكون قد حصل أيّ لقاء بين الرئيس نجيب ميقاتي ورئيس "التيّار الوطنيّ الحرّ" النائب جبران باسيل يوم أمس، و"اللقاء الوحيد حصل منذ 10 أيّام في منزل صديق مشترك".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"في منزل صديق مشترك".. اجتماعٌ يجمع ميقاتي وباسيل
lebanon 24
27/12/2022 17:08:05 Lebanon 24 Lebanon 24
فارس الجميّل لـ"الجديد": عند الحاجة لعقد جلسة لمجلس الوزراء في ظروف استثنائية كالتي نمرّ بها سيقوم ميقاتي بواجبه وسيدعو لجلسة
lebanon 24
27/12/2022 17:08:05 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي ينجح بنزع "سلاح" التيار.. وحزب الله يرفض "شرط"باسيل؟
lebanon 24
27/12/2022 17:08:05 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: لست مُرشحاً لرئاسة الجمهورية و"الثنائي الشيعي" وقف وراء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إذ لا يمكنه أن يقوم بما قام به منفرداً ووحيداً
lebanon 24
27/12/2022 17:08:05 Lebanon 24 Lebanon 24

فارس الجميّل

ميقاتي

باسيل

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2022-12-27
09:38 | 2022-12-27
09:32 | 2022-12-27
09:11 | 2022-12-27
09:11 | 2022-12-27
09:07 | 2022-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website