Advertisement

لبنان

الجيش: طيران ليلي اليوم وغدا

Lebanon 24
27-12-2022 | 06:06
A-
A+
Doc-P-1023626-638077432223569089.jpg
Doc-P-1023626-638077432223569089.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: "ستقوم القوات الجوية، بتاريخي 27 و28 /12 /2022 اعتباراً من الساعة 17.00 ولغاية الساعة24.00 من كل يوم، بتنفيذ طيران ليلي بالانتقال بين القواعد الجوية التالية: بيروت، حامات والقليعات".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
​العماد عون: أجدّد تأكيد استمرار التعاون بين الجيش واليونيفيل
lebanon 24
27/12/2022 17:08:13 Lebanon 24 Lebanon 24
طيران إسرائيليّ من الجنوب إلى البقاع الغربيّ
lebanon 24
27/12/2022 17:08:13 Lebanon 24 Lebanon 24
مخابرات الجيش أوقفت مطلوباً في باب الحديد
lebanon 24
27/12/2022 17:08:13 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: أفشلنا المخطط الإيراني لنصب مئات الصواريخ في سوريا (الجزيرة)
lebanon 24
27/12/2022 17:08:13 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش

طيران

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2022-12-27
09:38 | 2022-12-27
09:32 | 2022-12-27
09:11 | 2022-12-27
09:11 | 2022-12-27
09:07 | 2022-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website