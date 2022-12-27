الجيش: طيران ليلي اليوم وغدا

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: "ستقوم القوات الجوية، بتاريخي 27 و28 /12 /2022 اعتباراً من الساعة 17.00 ولغاية الساعة24.00 من كل يوم، بتنفيذ طيران ليلي بالانتقال بين القواعد الجوية التالية: بيروت، حامات والقليعات".

Advertisement