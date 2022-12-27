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لبنان

محاولة قتل عسكري وانتماء لمجموعات ارهابية.. احكام بالمؤبد والاعدام

Lebanon 24
27-12-2022 | 06:18
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قررت المحكمة العسكرية الدائمة الناظرة بالقضايا الجنائية، برئاسة مسيّر أعمال المحكمة المقدم الركن مارون طنوس، الحكم غيابياً على المتهم الفار علي.م.ز (لبناني) بالأشغال الشاقة المؤبدة ومليون ليرة غرامة وإلزامه تقديم بندقية حربية، وتجريده من حقوقه المدنية وتنفيذ مذكرة إلقاء القبض في حقه، سنداً للمواد 201/549 و 733 و 72/أسلحة وذخائر و 205 و 63 و 49/ عقوبات، وذلك لإقدامه في محلة الشراونة- بعلبك بتاريخ 22/2/2021 على محاولة قتل عناصر من قوى الأمن أثناء قيامهم بالوظيفة، ونقل وحيازة سلاح حربي من دون ترخيص، وإحداث تخريب في آليات عسكرية.
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وقررت المحكمة الحكم غيابياً على المتهم الفار عمر.ي ( سوري) بالإعدام وإلزامه تقديم بندقية حربية وتنفيذ مذكرة إلقاء القبض في حقه، سنداً للمواد 335/ عقوبات و 2/4 من قانون 11/1/1958 و 383 و 368/ عقوبات و 72/ أسلحة وذخائر و 205 و 49 و 63 و 98/عقوبات، لإقدامه على الإنتماء الى مجموعات إرهابية بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والنيل من سلطة الدولة وهيبتها، وإثارة النعرات الطائفية والحضّ على الإقتتال بين الطوائف، وتهديد عناصر عسكرية بسبب الوظيفة، وشتم المؤسسة العسكرية وحيازة أسلحة حربية من دون ترخيص. (الوكالة الوطنية)
 
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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