خبيرٌ لبنانيّ يكشف.. الدولار سينخفض إلى هذا السعر!

كان متوقعاً لدى معظم الخبراء الاقتصاديين أن يُصدر مصرف لبنان تعميمه الجديد، اليوم الثلاثاء، المرتبط بـ"صيرفة"، والذي رفع سعر الدولار عليها من 31200 ليرة إلى 38000 ليرة.

بهذه الخطوة "غير المُفاجئة"، حاول مصرف لبنان أن يتدخل للجم الارتفاع الكبير في سعر الدولار الذي سجل صباح اليوم، وقبل التعميم، نحو 48000 ليرة لبنانية. وبرفع سعر "صيرفة"، انهار سعر الدولار في السوق نحو 6000 ليرة لبنانية، ليصل إلى حدود الـ42 ألف ليرة لبنانية.

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تعليقاً على خطوة مصرف لبنان، يقول الخبير الاقتصادي محمود جباعي لـ"لبنان24" إنّه "كان هناك ترقب لإصدار البنك المركزي لتعميم بشأن صيرفة وهذا الأمر كان سيجري قبل اليوم"، وأضاف: "مصرف لبنان تدخل اليوم للجم المضاربات أولاً، كما أنه أرادَ أيضاً تقليص خسائره.. فهو كان يبيع الدولار على الـ31200 بينما يشتريه على الـ48000 ليرة. ولهذا، فإن الخسارة كبيرة، وبالتالي فإن رفع سعر صيرفة ساهم في تقليص الهامش بين البيع والشراء، والذي أصبح يتراوح نحو 4 آلاف ليرة لبنانية بعدما كان أكثر من 16800 ليرة للدولار الواحد".

وتوقع جباعي أن ينخفض الدولار حالياً إلى سعر يتراوح بين 38500 و40 ألف ليرة لبنانية"، معتبراً أنّ "ما قام به مصرف لبنان هو لجمٌ مرحلي وتأخيرٌ للارتفاع الأكبر لسعر الدولار".

وختم: "إن لم تكن هناك إصلاحات فعلية وجدية فإن سعر الدولار سيرتفع مُجدداً ولا سقف لهذا الارتفاع. أما في حال حصلت أمور إيجابية سياسياً واقتصادياً، عندها قد نشهدُ انخفاضاً في سعر العملة الخضراء".