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لبنان

نائب "حزب الله" يُسلّم شقيقه للقوى الأمنية.. بماذا تورّط؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-12-2022 | 06:50
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علم "لبنان24" أن نائب "حزب الله" إيهاب حماده عمد إلى تسليم شقيقه وسيم حماده وقريبهما تيسير حماده إلى القوى الأمنية، وذلك على خلفية إشكال واشتباكٍ مسلح أسفر عن سقوطٍ قتيلٍ من آل عوّاد قبل نحو 10 أيام.
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ووفقاً للمصادر، فإن عملية التسليم حصلت عبر اللجنة الأمنية التابعة لـ"حزب الله" في بيروت، وقد بات وسيم وتيسير حماده بعهدة القضاء المُختص.
وفي 18 الشهر الجاري، شهدت الهرمل  إشكالاً كبيراً راح ضحيته الشاب علي إبراهيم عواد اثر تعرضه لاطلاق نار من قبل شبان من آل حماده.
وبحسب معلومات "لبنان 24"، فإن عواد هو طليق سيدة من آل حماده وقد وقع اشكال بينه وبين عائلتها يوم 17 كانون الأول في إحدى مستشفيات الهرمل بعدما حاول مع والده زيارة نجله. 
وأشارت مصادر "لبنان24" إلى أنّه وخلال ساعات صباح يوم الأحد (18 كانون الأول)، وقع اشكال كبير في الهرمل بعد حادثة المستشفى. وبحسب المعلومات، فان آل حماده لديهم متجر بالقرب من منزل عواد في الهرمل، ويعملون فيه ضمن شراكة مع وسيم حمادة شقيق نائب "حزب الله" ايهاب حماده. 
وخلال ساعات النهار، وأثناء محاولة آل حماده استئناف عملهم كالمعتاد داخل المتجر، حضر شبان من آل عواد إلى المكان وجرى اشكال تطور إلى نار، الأمر الذي أسفر عن مقتل علي عواد.
وأشارت المعلومات إلى أن الاشكال الأخير لا علاقة له بالحادث الثأري الذي أودى بحياة شقيق حماده قبل نحو سنوات عديدة.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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