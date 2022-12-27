بعد إنخفاض الدولار... هل يصدر جدول جديد لأسعار المحروقات؟

بعد إصدار جدول أسعار المحروقات بالتزامن مع ارتفاع سعر "صيرفة" والهبوط المفاجئ في سعر الدولار في السوق الموازيّة، قال وزير الطاقة وليد فياض لـ"الجديد" أنّه "اذا استمرّ سعر صرف الدولار بالانفخاض، أتوقع ان نصدر الأربعاء جدول تركيب أسعار محروقات جديد بسعر أقل من الجدول الذي صدر اليوم".

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