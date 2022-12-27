الكونسرفتوار الوطني أحيا ريستيالا موسيقيا ميلاديا.. المرتضى: المسيحية والإسلام إيمان واحد

نظم الكونسرفتوار الوطني، برعاية وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى، وبدعوة من رئيسة المعهد الوطني العالي للموسيقى الدكتورة هبة القواس، ريسيتالا موسيقيا لمناسبة عيد الميلاد المجيد في كنيسة مار يوسف، مونو.

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وشدد الوزير المرتضى في كلمته على "عمق الرسالة الميلادية وأهمية هذا اليوم المجيد". وقال: "المسيحية والإسلام، وإن كانا على اختلاف حول تفاصيل تتعلق بذات المسيح وحيثيات مغادرته عالمنا الأرضي، إلا أنهما يتفقان، إلى حد بعيد، على المسيح الرسالة، والمسيح المنهج، والمسيح المشيئة، والمسيح الرؤيا".

وتابع: "والى أخوتي المسلمين، أخاطب نفسي وأخاطبهم بأن علينا، لا سيما في لبنان، أن نحيا "إسلاما متمسحنا" يحيا قيم المسيح كلها وفق ما هو مختزن في حقيقته وجوهر تعاليمه. فيكون تلاقي المؤمنين من هنا ومن هناك على عيش الفضائل الدينية، وأولها المحبة والرحمة، إنبعاثا لهذه القيم".

القواس

من جهتها قالت القواس: "إن كل معاني الميلاد، تتجسد اليوم في العطاء غير المحدود من أساتذة المعهد الوطني العالي للموسيقى وموسيقييه، الذين لم يتوقفوا عن العطاء، ايمانا منهم برسالة تجسدها الموسيقى بأعلى درجاتها، لتسمو بوطننا في أصعب الأوقات، ففي قلب كل واحد منهم مخلص. ان كل معاني الميلاد تتجسد اليوم في اصرارنا على الفرح، واحتفالنا برمز الخلاص ورمز الإيمان المطلق الذي يصنع المعجزة. ولإيماني بكل ما يجسده ميلاد سيدنا المسيح، وضعت منذ لحظة تكليفي برئاسة الكونسرفتوار، حبة الخردل بين عيني، وأنا أركض محملة بملفات هذه المؤسسة العريقة الشائكة، محصنة بوزير ثقافة داعم، ورئيس مجلس وزراء مؤمن برسالة الموسيقى، ما جعلنا نبدأ بتحقيق خطوات مهمة من أحلام كبيرة، تكمل فرحة العيد في داخل كل موسيقي في الكونسرفتوار، وتعيد الأمل إلى قلوبنا".

تميز الريسيتال ببرنامجه الكلاسيكي الميلادي باللغات الأجنبية، كما بالترانيم الميلادية باللغة العربية من تأليف الأب خليل رحمة، التي يتميز بها لبنان ويتفرّد بتأليفها باللغة العربية في دول المنطقة. (الوكالة الوطنية)