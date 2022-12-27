بيان جديد لحاكم مصرف لبنان... ماذا جاء فيه؟

صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة البيان التالي:



يؤكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة البيان الصادر سابقًا والذي سعّر من خلاله Sayrafa على 38000 ليرة لبنانيّة، وان مصرف لبنان سيقوم ببيع الدولارات على هذا السعر مقابل الليرات اللبنانية للأفراد والمؤسسات دون سقف لقيمة العمليات.

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كما يؤكد انه ليس من شروط متعلقة بتنفيذ هذه العمليات والتي ستنفذ تلقائيًا حينما تتقدم المصارف اللبنانية من مصرف لبنان بالليرات اللبنانية وسيسلمها فورًا وبالمقابل الدولارات.

كما ان هذا القرار ساري المفعول من اليوم بالذات وحتى إشعار اخر.

وسيمدد مصرف لبنان ساعات العمل بما يتعلق بالعمليات المذكورة حتى الساعة الخامسة مساءً من كل يوم عمل وذلك حتى 31 كانون الثاني 2023.