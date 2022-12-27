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لبنان

تسطير محضر ضبط بحقّ صاحب سوبرماركت... ما السبب؟

Lebanon 24
27-12-2022 | 07:21
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جالت دوريات لمراقبي حماية المستهلك في قرى وبلدات أقضية النبطية ومرجعيون وبنت جبيل وحاصبيا بمؤازرة من عناصر جهاز أمن الدولة، وقد سُطر محضر ضبط بحق صاحب سوبرماركت في بلدة جباع لعدم إعلانه عن الأسعار.
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سوبرماركت

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