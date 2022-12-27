سعر جديد لطن الترابة.. كم بلغ؟

Advertisement

أصدرت وزارة الصناعة بياناً حدّدت فيه سقف سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بثلاثة ملايين وخمسماية وعشرة آلاف ليرة لبنانية، "على أن يعمل بهذا السعر اعتباراً من غد الأربعاء 28/12/2022 ولغاية الثلاثاء 3/1/2023 ضمناً. لا يشمل السعر المذكور أعلاه الضريبة على القيمة المضافة".وستحدّد وزارة الصناعة سعر طن الترابة ببيانات تصدرها أسبوعياً. (الوكالة الوطنية)