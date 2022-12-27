Advertisement

لبنان

سعر جديد لطن الترابة.. كم بلغ؟

Lebanon 24
27-12-2022 | 07:25
A-
A+
Doc-P-1023651-638077480423584410.jpg
Doc-P-1023651-638077480423584410.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أصدرت وزارة الصناعة بياناً حدّدت فيه سقف سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بثلاثة ملايين وخمسماية وعشرة آلاف ليرة لبنانية، "على أن يعمل بهذا السعر اعتباراً من غد الأربعاء 28/12/2022 ولغاية الثلاثاء 3/1/2023 ضمناً. لا يشمل السعر المذكور أعلاه الضريبة على القيمة المضافة".
Advertisement
وستحدّد وزارة الصناعة سعر طن الترابة ببيانات تصدرها أسبوعياً. (الوكالة الوطنية) 
 
 
المصدر: الوكالة الوطنية

لبنان

إقتصاد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:32 | 2022-12-27
13:20 | 2022-12-27
12:54 | 2022-12-27
12:36 | 2022-12-27
12:25 | 2022-12-27
12:12 | 2022-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website