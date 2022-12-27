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لبنان

العلامة فضل الله: وجود الوطن في خطر ما لم تخفف القيادات من انانياتها

Lebanon 24
27-12-2022 | 07:45
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اعتبر العلامة السيد علي فضل الله خلال احتفال تأبيني أحيته عائلة رجل الأعمال عاطف داغر في الذكرى السنوية الأولى على رحيله  في مجمع الحسنين(ع) في حارة حريك ،بحضور حشد من الأهل والمحبين، ان" ذكراه باقية في القلوب والعقول وفي الأثر الطيب الذي تركه سواء على الصعيد الإيماني أو الاخلاقي أو الإنساني فهو من الأشخاص الذين لم يفكروا بحدود ضيقة أو في إطاره الشخصي والعائلي بل فكر بحجم المجتمع وإنسانه لذلك كان من أوائل المساهمين في الكثير من الجمعيات الخيرية للتخفيف من الام المجتمع ومساعدة أيتامه وفقرائه ومحتاجيه حتى أن مشاريعه الخيرية تجاوزت لبنان إلى أكثر من موقع في العالم".
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وتطرق إلى الوضع الداخلي اللبناني،  فأعرب عن "مخاوفه بشأن الانسداد السياسي القائم، وخطورة الجمود الذي تعيشه المؤسسات الدستورية وانعكاساته السلبية على تدبير شؤون المواطنين وأوضاعهم المعيشية"، محملاً "القيادات السياسية الفاعلة مسؤولية ما قد يلحق بالوطن في وحدته وحتى في وجوده من مخاطر ما لم تتخفف من شروطها وطموحاتها وأنانياتها لحساب التلاقي على رئيس قادر على استعادة الوطن وحفظ كرامة اللبنانيين". (الوكالة الوطنية) 
المصدر: الوكالة الوطنية
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