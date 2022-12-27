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لبنان

جميل السيد: لهذا لا يريدون رئيساً

Lebanon 24
27-12-2022 | 08:00
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قال النائب جميل السيد عبر تغريدة على حسابه على "تويتر": "انتخاب رئيس في أي بلد يبدأ بإعلان هويّة المرشّحين ثم بالمواقف السياسية ثم بالإنتخاب!
أما عندنا،
فتبدأ المواقف بالقول نرفض هذا المرشح قبل أن يقولوا نؤيد ذاك!
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لماذا يبدأون بالفيتو المتبادل؟ ببساطة، لأنه ليس همّهم إنتخاب الرئيس بل ما بعد الرئيس،
يعني، تعوا نحكي بالحصص قبل ما ننتخب..".
 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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