جميل السيد: لهذا لا يريدون رئيساً

انتخاب رئيس في أي بلد يبدأ بإعلان هويّة المرشّحين ثم بالمواقف السياسية ثم بالإنتخاب!
أما عندنا،
فتبدأ المواقف بالقول نرفض هذا المرشح قبل أن يقولوا نؤيد ذاك!
لماذا يبدأون بالفيتو المتبادل؟
ببساطة،
لأنه ليس همّهم إنتخاب الرئيس بل ما بعد الرئيس،
يعني،
تعوا نحكي بالحصص قبل ما ننتخب..
— اللواء جميل السيّد (@jamil_el_sayyed) December 27, 2022
انتخاب رئيس في أي بلد يبدأ بإعلان هويّة المرشّحين ثم بالمواقف السياسية ثم بالإنتخاب!
أما عندنا،
فتبدأ المواقف بالقول نرفض هذا المرشح قبل أن يقولوا نؤيد ذاك!
لماذا يبدأون بالفيتو المتبادل؟