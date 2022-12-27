جميل السيد: لهذا لا يريدون رئيساً

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قال النائب جميل السيد عبر تغريدة على حسابه على "تويتر": "انتخاب رئيس في أي بلد يبدأ بإعلان هويّة المرشّحين ثم بالمواقف السياسية ثم بالإنتخاب!أما عندنا،فتبدأ المواقف بالقول نرفض هذا المرشح قبل أن يقولوا نؤيد ذاك!لماذا يبدأون بالفيتو المتبادل؟ ببساطة، لأنه ليس همّهم إنتخاب الرئيس بل ما بعد الرئيس،يعني، تعوا نحكي بالحصص قبل ما ننتخب..".