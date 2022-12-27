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لبنان

وفاة شقيقة وزير الدفاع

Lebanon 24
27-12-2022 | 08:13
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غيب الموت شقيقة وزيرالدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم السيدة لولو هاني سليم.
يُحتفل بالصلاة لراحة نفسها غدا الأربعاء 28 الجاري الساعة الثالثة بعد الظهر في كنيسة سيدة الوردية – كفرشيما.
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وتقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويوم الخميس 29 الجاري في صالون الكنيسة بدءا من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية الساعة السادسة. 
 
 
أسرة "لبنان 24" تتقدم من ذوي المغفور لها بأحر التعازي، سائلين المولى ان يسكنها فسيح جناته.
 
 
 
المصدر: الوكالة الوطنية

لبنان

تعازي ووفيات

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