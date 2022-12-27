13
o
بيروت
13
o
طرابلس
9
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
9
o
بشري
13
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
وفاة شقيقة وزير الدفاع
Lebanon 24
27-12-2022
|
08:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
غيب الموت شقيقة وزيرالدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم السيدة لولو هاني سليم.
يُحتفل بالصلاة لراحة نفسها غدا الأربعاء 28 الجاري الساعة الثالثة بعد الظهر في كنيسة سيدة الوردية – كفرشيما.
Advertisement
وتقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويوم الخميس 29 الجاري في صالون الكنيسة بدءا من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية الساعة السادسة.
أسرة "لبنان 24" تتقدم من ذوي المغفور لها بأحر التعازي، سائلين المولى ان يسكنها فسيح جناته.
المصدر:
الوكالة الوطنية
لبنان
تعازي ووفيات
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبيرٌ لبنانيّ يكشف.. الدولار سينخفض إلى هذا السعر!
Lebanon 24
خبيرٌ لبنانيّ يكشف.. الدولار سينخفض إلى هذا السعر!
06:22 | 2022-12-27
27/12/2022 06:22:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن "الدولار".. هذا ما قد يفعله مصرف لبنان بعد شهر تماماً!
Lebanon 24
بشأن "الدولار".. هذا ما قد يفعله مصرف لبنان بعد شهر تماماً!
15:13 | 2022-12-26
26/12/2022 03:13:06
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع جنوني... سعر صرف الدولار يلامس الـ48 ألف ليرة لبنانية!
Lebanon 24
إرتفاع جنوني... سعر صرف الدولار يلامس الـ48 ألف ليرة لبنانية!
13:55 | 2022-12-26
26/12/2022 01:55:03
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة مُرتقبة لمصرف لبنان اليوم.. ما هي؟
Lebanon 24
خطوة مُرتقبة لمصرف لبنان اليوم.. ما هي؟
02:45 | 2022-12-27
27/12/2022 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
منشورات وشعارات... ما الذي يجري أمام منزل غادة عون؟! (صور)
Lebanon 24
منشورات وشعارات... ما الذي يجري أمام منزل غادة عون؟! (صور)
23:56 | 2022-12-26
26/12/2022 11:56:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:32 | 2022-12-27
بعد الاعتداء عليها.. هذا ما سيشهده مبنى قناة "الجديد"
13:20 | 2022-12-27
ميقاتي اتصل بقناة "الجديد" مستنكراً الاعتداء عليها
12:54 | 2022-12-27
وزير الزراعة عرض مع ابو فاعور ملفات تنموية وزراعية لمنطقة البقاع الغربي
12:36 | 2022-12-27
مصرف لبنان يُصدر بياناً جديداً بشأن "صيرفة".. ماذا فيه؟
12:25 | 2022-12-27
بعد رفع "صيرفة".. هكذا ستُصبح رواتبكم بـ"الدولار"
12:12 | 2022-12-27
العناية الإلهية تنقذ حياً في صيدا من كارثة.. ماذا جرى؟ (فيديو)
فيديو
محمد صلاح يقفز من هليكوبتر.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
محمد صلاح يقفز من هليكوبتر.. ما القصة؟ (فيديو)
05:00 | 2022-12-26
27/12/2022 20:41:55
Lebanon 24
Lebanon 24
تم نقله برحلة قطار سرية إلى بولندا.. "بلومبرغ" تكشف مسار زيلينسكي من أوكرانيا إلى الولايات المتحدة (فيديو)
Lebanon 24
تم نقله برحلة قطار سرية إلى بولندا.. "بلومبرغ" تكشف مسار زيلينسكي من أوكرانيا إلى الولايات المتحدة (فيديو)
02:00 | 2022-12-24
27/12/2022 20:41:55
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا اعتقال قاتل الأكراد بباريس واستهدافه غيرهم بصالون حلاقة.. ومعلومات جديدة تُكشف عنه
Lebanon 24
شاهدوا اعتقال قاتل الأكراد بباريس واستهدافه غيرهم بصالون حلاقة.. ومعلومات جديدة تُكشف عنه
00:26 | 2022-12-24
27/12/2022 20:41:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact