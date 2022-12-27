وفاة شقيقة وزير الدفاع

غيب الموت شقيقة وزيرالدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم السيدة لولو هاني سليم.

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يُحتفل بالصلاة لراحة نفسها غدا الأربعاء 28 الجاري الساعة الثالثة بعد الظهر في كنيسة سيدة الوردية – كفرشيما.وتقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويوم الخميس 29 الجاري في صالون الكنيسة بدءا من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية الساعة السادسة.