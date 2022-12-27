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لبنان

نهرا ترأس اجتماعا لمجلس الامن الفرعي واجراءات استثنائية لحماية المواطنين خلال فترة الاعياد

Lebanon 24
27-12-2022 | 08:37
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ترأس محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، في مكتبه في سرايا طرابلس، اجتماعا لمجلس الامن الفرعي، حضره كل من النائب العام الاستئنافي في الشمال القاضي زياد شعراني، قائد منطقة الشمال العسكرية العميد وائل أبو شقرا، قائد درك منطقة الشمال الإقليمية العقيد يوسف درويش، المساعد الأول لقائد منطقة الشمال الإقليمية العقيد فواز محفوض ، قائد سرية طرابلس بالوكالة العقيد فادي بيطار ، مساعد قائد سرية طرابلس العقيد فادي بيطار، قائد سرية درك زغرتا العقيد ميلاد نصر، وشخصيات معنية. 
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بعد الاجتماع اصدر المجتمعون بيانا اكدوا خلاله "اتخاذ الاجراءات المناسبة والاستثنائية لحماية المواطنين ودور العبادة خلال فترة الاعياد"، وحذروا من" اطلاق الاعيرة النارية خلال منتصف ليل نهاية العام الحالي"، مؤكدين ان" الاجهزة المختصة ستقوم بتوقيف كل المخالفين وتحويلهم الى القضاء المختص وانزال اشد العقوبات بحقهم".

وشدد المجتمعون على "مكافحة ظاهرة حرق الدواليب المطاطية في بعض المناطق طرابلس، وانزال اشد العقوبات ايضا بحق مرتكبي هذه الجريمة البيئية والصحية". (الوكالة الوطنية) 

 
المصدر: الوكالة الوطنية
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