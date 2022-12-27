كركي: الخليل بصدد تحويل 600 مليار ليرة لإتمام دفع جميع الأموال المرصودة للصندوق

أعلن مدير عام الضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي ان وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل بصدد تحويل /600/ مليار ليرة لبنانية لإتمام دفع جميع الأموال المرصودة للصندوق لموازنة 2022 بما فيها الاعتمادات المدّورة وسوف يتم ذلك فور إنجاز المعاملات اللازمة في وزارة العمل.

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وكان الخليل بحث شؤون الصندوق مع كركي ورئيس الاتحاد العمّالي العام بشارة الأسمر الذي كشف أن هناك اتجاهاً لتخفيض الدولار الضريبي عن العام 2022 الى ثمانية الآف ليرة لبنانية عن الأشهر التي سبقت إقرار الموازنة، واحتسابه على سعر الخمسة عشر ألفاً عن شهري تشرين الثاني وكانون أول، على أن يتم توسيع الشطور الضريبية ورفع التنزيل العائلي وهو مطلب الإتحاد لموازنة 2023.

ولفت الأسمر الى أن عائدات الجباية لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان قد أُنجزت وباتت جاهزة للدفع للعاملين في المؤسسة على أكمل وجه.