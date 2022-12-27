إخبار أمام النيابة العامة التمييزية بوجه قناة الجديد

تقدم المحامي حسين رمضان اليوم بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية بوجه قناة الجديد على خلفية التعرض لشريحة كبيرة من اللبنانيين بالقدح والايذاء المعنوي حيث تم إحالة الاخبار إلى المرجع المختص لإجراء المقتضى القانوني.

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