Advertisement

لبنان

إخبار أمام النيابة العامة التمييزية بوجه قناة الجديد

Lebanon 24
27-12-2022 | 03:50
A-
A+
Doc-P-1023674-638077536418299440.jpg
Doc-P-1023674-638077536418299440.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تقدم المحامي حسين رمضان اليوم بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية بوجه قناة الجديد على خلفية التعرض لشريحة كبيرة من اللبنانيين بالقدح والايذاء المعنوي حيث تم إحالة الاخبار إلى المرجع المختص لإجراء المقتضى القانوني.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ماذا تضمّنت مقدمات نشرات الاخبار المسائية لليوم؟
lebanon 24
27/12/2022 20:42:50 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار الحريري يردّ على "الاخبار": فبركات وحملات تشويش
lebanon 24
27/12/2022 20:42:50 Lebanon 24 Lebanon 24
مقدمات نشرات الاخبار المسائية
lebanon 24
27/12/2022 20:42:50 Lebanon 24 Lebanon 24
مقدمات نشرات الاخبار المسائية
lebanon 24
27/12/2022 20:42:50 Lebanon 24 Lebanon 24

حسين رمضان

اخبار

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:32 | 2022-12-27
13:20 | 2022-12-27
12:54 | 2022-12-27
12:36 | 2022-12-27
12:25 | 2022-12-27
12:12 | 2022-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website