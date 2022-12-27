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لبنان

إقفال مطعم بالشمع الأحمر... ماذا ضبطت مصلحة الإقتصاد فيه؟ (صور)

Lebanon 24
27-12-2022 | 09:11
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أكدت رئيسة مصلحة الاقتصاد في محافظة لبنان الجنوبي ميساء حدرج أنه في "إطار جولاتها المكثفة على المطاعم خلال فترة الأعياد ضبطت نحو 94 كلغ من اللحوم المثلجة المنتهية الصلاحية  في احد المطاعم في بلدة مغدوشة، وبناء لاشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان تم اقفال المطعم المخالف بالشمع الاحمر، كما تم بمؤازرة فريق من مكتب أمن الدولة الاقليمي جنوباً مداهمة المستودع مُصدّر البضاعة المسلمة الكائن في صيدا، حيث سطر محضر في حقّ صاحبه لبيعه اللحوم المنتهية الصلاحية، على أن يصار لاحقا الى اتخاذ الإجراء القانوني اللازم في حقه".
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