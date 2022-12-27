"إعلام المستقبل" دان الاعتداء على "الجديد"

صدر عن هيئة شؤون الاعلام في "تيار المستقبل" الآتي:



"الاعتداء على قناة "الجديد" صباح اليوم مدان ومستنكر.

من الضروري كشف الملابسات سريعا ومعالجة التداعيات وتأمين الحماية اللازمة للمؤسسات الإعلامية للحؤول دون تكرار اعتداءات مشابهة". (الوكالة الوطنية)

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