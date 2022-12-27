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لبنان

"إعلام المستقبل" دان الاعتداء على "الجديد"

Lebanon 24
27-12-2022 | 09:32
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صدر عن هيئة شؤون الاعلام في "تيار المستقبل" الآتي:
 
"الاعتداء على قناة "الجديد" صباح اليوم مدان ومستنكر.
من الضروري كشف الملابسات سريعا ومعالجة التداعيات وتأمين الحماية اللازمة للمؤسسات الإعلامية للحؤول دون تكرار اعتداءات مشابهة". (الوكالة الوطنية) 
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المصدر: الوكالة الوطنية
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