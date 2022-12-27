في الشمال طعنته زوجته مرّات عدّة... وهذا ما أظهره فيديو أثناء هروبها!

طعنته زوجته مرّات عدّة وكادت أن ترديه قتيلًا أمام أحد الأشخاص، ومفرزة استقصاء الشمال تلقي القبض عليهما بسرعة قياسيّة.حيث يظهر الفيديو المرفق الموقوفة وهي ترمي أداة الجريمة. https://t.co/ZmBckafbpb
#قوى_الأمن #الأمن_أمانة pic.twitter.com/1uUvSYtRdd
— قوى الامن الداخلي (@LebISF) December 27, 2022
طعنته زوجته مرّات عدّة وكادت أن ترديه قتيلًا أمام أحد الأشخاص، ومفرزة استقصاء الشمال تلقي القبض عليهما بسرعة قياسيّة.حيث يظهر الفيديو المرفق الموقوفة وهي ترمي أداة الجريمة. https://t.co/ZmBckafbpb
#قوى_الأمن #الأمن_أمانة pic.twitter.com/1uUvSYtRdd