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لبنان

في الشمال طعنته زوجته مرّات عدّة... وهذا ما أظهره فيديو أثناء هروبها!

Lebanon 24
27-12-2022 | 10:12
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صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:

فجر تاريخ 15/12/2022، أدخل الى أحد المستشفيات في الشمال بحالة خطرة أحد المواطنين إثر تعرّضه لطعنات بوساطة آلة حادّة، ووضعه الصحيّ غير مستقرّ.
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بعد الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها احدى دوريّات مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي، تبين أنّ المُصاب تعرّض لطعنات عدّة بسكين من قبل زوجته خ. خ. (مواليد عام 1989، مكتومة القيد) التّي فرّت إلى جهة مجهولة برفقة المدعو ف. ط. (مواليد عام 1984، سوري) الذي كان متواجدًا في منزلهما عند حصول الجريمة.

وبتاريخ 15/12/2022، وبنتيجة المتابعة الميدانيّة، عملت إحدى الدوريات على توقيف الأخير في محلة الخالدية -زغرتا. وبتاريخ 16/12/2022، تم توقيف (خ. خ.) في محلة المخاضة-زغرتا بعد استدراجها من قبل الدورية، بعد أن كانت مختبئة عند أحد اصدقائها في داخل مخيم البداوي.

 أودع الموقوفان القطعة المعنية للتوسّع بالتحقيق معهما بإشراف القضاء المختص.
 
 
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