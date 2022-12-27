"اقتصاد أخضر أزرق".. المكاري: هناك ارادة للعمل والاستسلام ممنوع

نظمت جمعية حماية الطبيعة في لبنان SPNL والتجمع اللبناني للبيئة LEF بالتعاون مع الاتحاد العالمي لصون الطبيعة IUCN، ورشة عمل تشاورية لمشروع "اقتصاد أخضر أزرق - نحو تأهيل الموارد الطبيعية للحد من تغير المناخ" في كيفون، برعاية وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال المهندس زياد المكاري، ومشاركة النائب سيزار أبي خليل، ممثل وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال القاضي عباس الحلبي طارق التيماني، رؤساء بلديات وجمعيات بيئية من مناطق عدة.

واكد المكاري "اهمية الشراكة بين مختلف الوزارات لا سيما وزارة الإعلام والمنظمات البيئية الفاعلة على الأرض". وقال: "ولدت إلى جانب النهر في زغرتا. ومنزلي في اهدن على الجبل وعشت بين الأشجار والطيور. وتعلمت من الصيد احترام الطبيعة. وتثقفت من خلال الطيور والشجر. وعندما تأسست محمية حرج اهدن كنت مع ريكاردو الهبر جزءا منها. وعندما منع الصيد توقفت عن ممارسة هذه الهواية. واليوم احترام الطبيعة هو هدفي. عام 2000 ترشحت للانتخابات وكان لدي برنامج انتخابي بيئي".اضاف: "اذا كان لدينا ارادة نستطيع أن نغير الكثير من الأمور. نظرية الحمى موجودة وانتم سباقون فيها، وهذا يجب العمل عليه".ونوه بأهمية "الاجتماع الذي عقد في الوزارة مع الجمعيات المعنية بمشروع اقتصاد ازرق اخضر"، وقال: "سنوقع على البروتوكول الإعلامي مع موقع "غدي نيوز" بعد اتمام الاجراءات القانونية". (الوكالة الوطنية)